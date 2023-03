PSG : l’Argentine est bouillante pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Tancé en France, Lionel Messi reste roi en Argentine. Quelques heures après avoir essuyé quelques sifflets au Parc des Princes, lors de la défaite du PSG contre Rennes (0-2) en Ligue 1, la Pulga a fait son retour en pays ce lundi, en fin de journée, accompagnée de sa femme et de leurs trois enfants. « Tu n’as jamais abandonné. Et aujourd’hui, tu es de retour dans ton pays en champion du monde. Bienvenu, Leo », a commenté le président de la Fédération argentine (AFA) pour saluer l’arrivée du champion du monde 2022.

Jeudi (1h du matin heure française), face au Panama, en amical, l’Argentine va disputer son premier match à la maison depuis le sacre de l’Albiceleste à la Coupe du Monde au Qatar. Les 63 000 billets mis en vente se sont écoulés en l’espace de deux heures, alors que l’AFA a indiqué avoir reçu plus de 130 000 demandes d’accréditation de journalistes pour une tribune de presse ne pouvant en accueillir que 344. Preuve que Lionel Messi est attendu comme une légende chez lui, et qu’il devrait y être accueilli bien plus chaleureusement qu’à Paris.

