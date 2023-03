PSG : le retour compliqué de Lionel Messi au Parc des Princes

La suite après cette publicité

C’était l’événement de la journée au Parc des Princes, où le PSG recevait Rennes (0-2) ce dimanche. Le moment que tout le monde attendait. Cette fois-ci, il n’était pas question de réserver un accueil héroïque à un Lionel Messi fraîchement auréolé de son titre de champion du monde avec l’Argentine. Non. Cette fois, tout le monde attendait de voir quel accueil le public du Paris Saint-Germain allait réserver à un Leo Messi en grande difficulté depuis son retour du Qatar, à l’image de ses performances en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Le tout dans un contexte rendu encore plus bouillant à la suite des dernières révélations sur la Pulga et son comportement à l’entraînement cette semaine.

Messi sifflé par des supporters du PSG

Sans véritable surprise, le septuple Ballon d’Or a essuyé quelques sifflets (et des acclamations) lorsque le speaker a prononcé son nom lors de l’annonce des compositions d’équipe, quelques minutes avant le coup d’envoi du choc face au Stade Rennais. Malheureusement, sans véritable surprise non plus, l’international argentin, dans la lignée de ses dernières sorties, n’a pas non plus éclaboussé cette partie de son génie, de sa classe et de son talent. S’il a distillé quelques bons ballons, notamment en direction d’un Kylian Mbappé qu’il a constamment (ou presque) recherché, Lionel Messi n’a pas réussi à faire la différence sur le terrain et à sortir les siens du piège tendu par le SRFC à Paris.

Comme KM7, il s’est heurté, il est vrai, à un grand Steve Mandanda (33e, 72e) après avoir fait parcourir le premier frisson dans le jardin du Paris SG (16e). Mais l’ancien capitaine du FC Barcelone s’est encore une fois fait bouger physiquement, ne semblant pas apte à répondre à l’impact et l’intensité des Rennais dans les duels. Messi a beaucoup décroché, dans un jeu presque trop stéréotypé, pour tenter de créer quelque chose. En vain.

Un comportement qui fait encore jaser

Sans oublier qu’en plus de (trop) souvent marcher, tête baissée, et de ne pas être très mobile dans le cœur du jeu, le n°30 parisien s’est parfois rendu coupable d’un comportement irritable aux yeux des fans du PSG, que personne ne veut voir et qui commence à peut-être se faire trop récurrent, à l’instar de cette glissade, plein axe, amenant une perte de balle dangereuse suivie d’une nonchalance à peine cachée.

Comme pour aggraver son cas, Lionel Messi n’a ensuite pas traîné pour rentrer aux vestiaires au coup de sifflet final. Le capitaine de l’Albiceleste a d’abord échangé son maillot avec le défenseur rennais Arthur Theate, puis "checké" quelques adversaires et le corps arbitral, avant de prendre la direction des vestiaires, sous une poignée de sifflets. Et ce alors même que ses coéquipiers étaient encore sur le terrain pour aller saluer le public parisien. Voilà qui devrait remettre une pièce dans la machine et relancer le débat autour de l’avenir de Messi au PSG de plus belle.