PSG : le flou règne autour de Lionel Messi !

Un présent questionnant. Un avenir angoissant. Voilà comment résumer le cas Lionel Messi, auteur de 18 buts et 17 passes décisives cette saison, au Paris Saint-Germain. Après avoir écourté son entraînement, mardi dernier, l’international argentin (172 sélections, 98 buts) provoque de nombreuses interrogations, qui plus est à l’heure où un possible retour au FC Barcelone refait surface. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, la Pulga, sous contrat jusqu’en juin 2023 et également approchée par la MLS et l’Arabie saoudite, ne serait pas contre l’idée d’un come-back dans la cité catalane.

Présent à l’entraînement, hier, à deux jours d’affronter le Stade Rennais dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, l’ancien joueur du Barça déchaine pourtant les passions ces dernières heures. La raison ? Son départ prématuré de l’entraînement de mardi, au Camp des Loges. Si nous sommes en mesure de vous confirmer que cet épisode faisait suite à un désaccord avec Christophe Galtier - Messi a refusé de participer à un exercice et a décidé de quitter les siens malgré les tentatives de son coach de le retenir - d’autres sources évoquent différentes raisons.

La brouille de trop ?

Selon les proches de l’Argentin, le septuple Ballon d’Or se serait tout simplement plaint des adducteurs en fin de séance et aurait donc quitté ses coéquipiers par précaution. De son côté, Jorge Messi, le père du joueur, a lui dénoncé une «fake news», vendredi soir via un post Instagram. Finalement bien présent sur la pelouse du Camp des Loges le lendemain de cet épisode étrange, l’homme fort de l’Albiceleste a ainsi relancé les débats. Blessure, colère passagère ? Une chose est sûre, les démentis émanant de son entourage n’ont clairement pas atténué la polémique.

Un nouveau couac intervenant au cours d’une saison très particulière pour l’ex-Blaugrana. Entre les trop nombreuses défaites du PSG, l’élimination face au Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions, une relation plus que tendue avec les supporters, et cette possible brouille avec Christophe Galtier, l’Argentin semble prêt à tout remettre en cause pour son avenir. Si tout semblait parti pour que l’aventure parisienne du champion du monde 2022 se poursuive une saison supplémentaire - un accord verbal avait d’ailleurs été trouvé en décembre - la donne a clairement changé au cours des dernières semaines. De quoi renforcer une possible fin de carrière en Catalogne…

