Diego Simeone encore furieux avant d’affronter le FC Barcelone

Les images ont fait le tour du monde, et même sans doute plusieurs fois. Pour leur huitième de finale retour de la Ligue des Champions, ce mercredi, le Real Madrid et l’Atlético ont dû aller jusqu’aux tirs au but pour se départager. Et durant cette séance de penalty, qui a vu les Merengue l’emporter, Julián Álvarez a vu sa tentative être considérée comme manquée, après avoir touché le ballon deux fois à cause d’une glissade. Un fait de jeu incroyable, qui a laissé les Colchoneros dans une colère noire, Diego Simeone le premier.

Présent en conférence de presse avant d’affronter le FC Barcelone en Liga ce dimanche, l’Argentin était visiblement encore très remonté. Interrogé sur cet épisode, El Cholo a partagé son mécontentement, et encore, le mot est faible : « Normalement, je dis toujours 'Barcelone’. Mais cette fois, la situation mérite une explication sur mes sentiments. C’est de la colère, de la rage, de l’injustice… mais depuis ma position, tout ce que je peux faire, c’est travailler pour que l’équipe continue à se battre comme elle le fait. Nous comprenons nos supporters et, évidemment, le sentiment que nous partageons tous à l’Atlético est de colère, de rage et d’injustice. » Il va en tout cas falloir être concentré pour les Rojiblancos, qui risquent de voir les Blaugranas, mais également le Real Madrid, les distancer au classement en cas de mauvais résultat demain.