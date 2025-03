EdF : la sortie puissante d’Aurélien Tchouaméni

Lorsqu’il s’agit d’affronter la pression des tirs au but, l’équipe de France peut compter sur un groupe serein et déterminé. Après la qualification face à la Croatie (2-0, 5-4 tab), Aurélien Tchouaméni a souligné l’état d’esprit collectif et la confiance en Mike Maignan, véritable atout dans cet exercice décisif. Assumant pleinement son rôle, il a également évoqué son propre parcours personnel, revenant sur son échec en Coupe du Monde, un souvenir douloureux qu’il n’oubliera jamais. Pourtant, loin de se laisser hanter par ce moment, il préfère en faire une force, continuant à travailler pour répondre présent lorsque l’équipe a besoin de lui. Une mentalité exemplaire qui illustre parfaitement la détermination et la résilience nécessaires au plus haut niveau.

«Je sais pas si c’est de la loterie, mais en tout cas on a un groupe serein. Quand il y a les penalties, personne ne se cache. Ceux qui veulent le tirer, ils lèvent le bras et on sait qu’on a un très grand gardien qui nous donne beaucoup plus de chance de gagner, donc on est juste content de pouvoir passer dans ce match. Evidemment, la dernière fois que j’ai tiré, ça s’était très mal passé, on sait tout ce qui s’est passé, mais je continue à travailler sur ça parce que je savais qu’à un moment donné, j’allais devoir prendre mes responsabilités pour tirer. Le penalty en coupe du monde, je ne l’oublierai jamais, même si je marque 15 penalties, c’est quelque chose qui restera ancré en moi, mais voilà, ça fait partie de mon histoire, je continue à être serein et continue à travailler».