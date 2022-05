Pourquoi Mohamed-Ali Cho est encore loin de l'OM

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions il y a un mois, Pablo Longoria est très chaud sur Mohamed-Ali Cho. Depuis quelques jours, les négociations en sont à un stade avancé comme l'avait expliqué Le 10 Sport il y a quelques jours. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé aussi bien avec les deux clubs qu'entre le joueur et le club phocéen. Entre Angers et l'OM, ce n'est sans doute qu'une question de temps. Selon nos informations, les clubs sont d'accord sur le montant du transfert (12 M€), mais pas sur l'échelonnement des paiements. Le SCO veut un paiement cash, tandis que Marseille veut payer en plusieurs fois. Pas vraiment au goût d'Angers qui a besoin d'argent frais rapidement pour équilibrer ses comptes.

Si les deux clubs ne devraient pas avoir de mal à trouver un terrain d'entente, c'est encore loin d'être le cas entre Mohamed-Ali Cho et le club phocéen. L'attaquant franco-marocain de 18 ans, auteur de 4 buts en 30 matches de L1, est très gourmand en salaire et, pour le moment, Pablo Longoria ne semble pas prêt à accéder aux demandes du joueur et de son entourage. De quoi bloquer pour l'heure l'opération. La finalisation du dossier pourrait prendre plus de temps que prévu d'autant que quelques clubs étrangers n'ont pas dit leur dernier mot dans l'affaire. Comme évoqué par nos soins ces derniers mois, le Betis et surtout l'Eintracht Francfort sont sur le coup. Et d'autres clubs pourraient également se rajouter rapidement à la liste des courtisans de celui qui est devenu le 2e plus jeune joueur à inscrire au moins 4 buts en Ligue 1 depuis un certain Kylian Mbappé...