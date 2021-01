Ligue 2 : Toulouse revient de loin à Caen et laisse le titre de champion d'automne à Troyes

Toulouse laisse le titre de champion d'automne à l'ESTAC. Pour s'offrir ce trophée symbolique, il aura fallu l'emporter à Caen. Le Téfécé s'est contenté d'un match nul 2-2, ce qui est un moindre mal puisque les Pitchounes ont rapidement été menés 2-0.

Nsona (10e) et Mendy (18e) ont mis les Caennais sur de très bons rails mais la réduction de l'écart juste avant la pause de Diakité (45e) a fait mal. Le jeune N'Goumou Minpol a égalisé et marqué son premier but professionnel sur l'un de ses premiers ballons (78e). Le Tef est donc 2e quand Malherbe monte à la 8e place.

Le classement de Ligue 2.