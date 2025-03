PSG : l’immense joie de Nasser Al-Khelaïfi

Combien de fois a-t-on vu arriver un Nasser Al-Khelaïfi la mine défaite, en zone mixte, après une élimination frustrante ? Certes, le président du club parisien a connu de grandes soirées européennes, mais celle à Anfield restera probablement bien placée dans sa boîte à souvenirs. Il a ainsi débarqué devant les journalistes présents sur place pour évoquer son bonheur. «C’était une soirée parfaite pour les joueurs, le club, le staff, les supporters c’est incroyable, ici à Anfield, c’est un sentiment incroyable. Le stade est difficile, on le savait, respect à Liverpool, aux supporters. Il faut rester humble», a tout d’abord lancé NAK.

Et d’ajouter : «merci aussi à nos supporters, ils nous ont soutenu de la première à la dernière minute. On a mérité sur les 2 matchs. On était confiants. On savait que ce match ne serait pas facile. Personne n’aurait jamais pu dire qu’on allait facilement se qualifier mais j’avais un pressentiment avant le match, je me suis dit : c’est notre soir. Cette qualification est très spéciale pour moi, pour l’équipe, pour l’histoire. Aujourd’hui, les joueurs ont écrit l’histoire du PSG. Venir se qualifier ici après avoir perdu 1-0 à l’aller, il faut féliciter les joueurs et le staff». Très satisfait, le président du PSG a désormais trop d’expérience pour crier victoire trop vite.

NAK a cru mourir pendant les tirs au but

Alors, il a tenu à calmer le jeu, alors que de nombreux commentaires désignent aujourd’hui le PSG comme la meilleure équipe d’Europe à l’heure actuelle. «La meilleure équipe d’Europe ? On est encore loin de ça. Il faut être humble aussi. On a une équipe avec des jeunes joueurs, on veut construire quelque chose. J’aurais dit la même chose si on ne s’était pas qualifiés après la phase de ligue, et pareil si on avait perdu aujourd’hui. On a le meilleur coach au monde, avec des joueurs fins techniquement, on a une bonne équipe». Nasser Al-Khelaïfi a appris à relativiser la portée des échecs, et des succès, mais le foot lui offre quand même de grands moments de stress.

«La séance de tirs au but ? Mon coeur a presque cessé de battre (sourire). Mais j’avais le pressentiment aussi avec Gigio (Donnarumma) qu’il allait arrêter certains des tirs au but. Dans le moment le plus important du match, il a arrêté deux tirs au but. Mais il faut féliciter tous les joueurs, même ceux qui n’ont pas joué. Tout le monde était prêt pour ce match», a-t-il lancé.