Arsenal - Monaco : l’aveu d’impuissance de Thilo Kehrer

Les deux équipes ne boxaient pas dans la même catégorie ce soir. Surclassé par Arsenal malgré une seconde période de meilleure facture (3-0), Monaco enchaîne un deuxième revers consécutif en Ligue des Champions. Présent au micro de Canal après le match, Thilo Kehrer a reconnu la supériorité de son adversaire du soir, même s’il ne perd pas espoir pour une qualification en barrage (l’ASM est 16e).

La suite après cette publicité

«Je pense qu’il y a des phases sur lesquelles on s’est montré, on a été pas mal dans le match, mais on a fait trop d’erreurs et trop de cadeaux, de pertes de balles sous pression, et même sans… Les joueurs d’Arsenal, avec leurs qualités individuelles, nous punissent ce soir. Aujourd’hui, on sait qu’ils étaient au-dessus, mais on a une équipe jeune et on doit prendre ça comme une leçon, a confié l’Allemand. Les deux défaites de suite ? On doit rebondir, on a deux matches contre Aston Villa et l’Inter Milan, deux équipes qui ont beaucoup de qualités, mais on a montré dans d’autres matches qu’on pouvait être au niveau.» Il faudra joindre les actes à la parole.