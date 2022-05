Une prestigieuse porte de sortie s'ouvre en Premier League pour Adrien Rabiot !

La suite après cette publicité

Désormais âgé de 27 ans, Adrien Rabiot se retrouve à la croisée des chemins. Alors qu'il a encore un an de contrat avec la Juventus, son avenir est incertain et se destine plutôt vers un départ. En effet, la Juventus aimerait bien récupérer de l'argent sur son milieu de terrain ainsi que de se délester de son gros salaire estimé à 7 millions d'euros annuel. Alternant le chaud et le froid lors de ses trois saisons dans le Piémont, celui qui compte 45 apparitions pour 2 offrandes cette saison pourrait bien se diriger vers la Premier League.

Everton est un club intéressé de longue date, mais Tuttosport nous apprend aujourd'hui que deux autres formations de la Perfide Albion sont sur les rangs. Outre le nouveau riche, Newcastle qui l'a inscrit dans sa short-list, c'est surtout Chelsea qui est très intéressé par l'international français (26 capes, 1 but). Bien que disposant de trois joueurs performant avec N'Golo Kanté (31 ans), Jorginho (30 ans) et Mateo Kovacic (28 ans), Saul Niguez, Ruben Loftus-Cheek et Ross Barkley ont du mal à convaincre et apporter une vraie concurrence. Si certains d'entre eux devraient partir, le club londonien entend recruter en parallèle.

Un prix aux alentours de 15 à 20 millions d'euros

Disposant d'une certaine expérience avec 129 apparitions et 6 buts sous le maillot de la Juventus sur ses trois années passées dans le Piémont ainsi que des débuts intéressants au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot est vu comme une belle opportunité pour Chelsea. Ouverte à son départ, la Juventus devrait avoir des exigences un peu moins importantes que prévu et le média italien explique que les Blues pourraient formuler une proposition avoisinant les 15 à 20 millions d'euros.

Une belle option pour se relancer du côté d'Adrien Rabiot, mais qui ne se matérialisera pas tout de suite. En effet, Chelsea doit attendre les derniers détails de son rachat par le duo Wyss-Boehly avant d'envisager des achats. Ce changement de propriété pouvant s'acter à la fin du mois, cela pourra permettre aux Blues de préparer l'avenir et Adrien Rabiot est clairement vu comme une possibilité concrète.