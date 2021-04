PSG : ce que risque Neymar

La suite après cette publicité

« C'est quelque chose de très important dans le football et dans la vie. Ce n'est pas seulement qu'on veut parler de la gestion des émotions, c'est une chose où il y a une évolution. Les résultats se verront peut-être à plus longue échéance. Il y a plein de choses qu'on essaie d'optimiser dès le départ pour être meilleur chaque jour. » Après la défaite face au LOSC, Mauricio Pochettino n'accablait pas Neymar, expulsé en fin de partie.

Mais l'entraîneur argentin risque de prendre les choses un peu plus à cœur avec du recul. Effectivement, l'ancien des Spurs va devoir se passer de Neymar sur la pelouse de Strasbourg lors de la prochaine journée de championnat, au moment où tous les matchs sont décisifs en vue du titre. Et comme l'explique Le Parisien, Mauricio Pochettino risque de devoir composer sans sa star pour un peu plus longtemps.

Neymar risque jusqu'à 3 matchs de suspension

Son dossier sera normalement étudié par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), mercredi prochain, et une sanction assez salée pourrait tomber. Selon le journal, il peut être sanctionné d'un match de suspension supplémentaire en raison de mauvais comportement sur la pelouse, voire même de deux rencontres après avoir récidivé dans le tunnel menant aux vestiaires.

En plus du duel face aux Alsaciens, le numéro 10 parisien pourrait donc également manquer le match face à Saint-Etienne en Ligue 1, puis, éventuellement, le match comptant pour les quarts de finale de la Coupe de France face à un rival qui n'est pas encore connu. Une possible absence qui pèserait lourd au moment le plus décisif de la saison...