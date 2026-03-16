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Ligue des Champions

Ousmane Dembélé : «il n’y a aucune raison pour que je ne prolonge pas au PSG»

Par Kevin Massampu
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
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À la veille du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Chelsea et le PSG, Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le Ballon d’Or France Football 2025 d’être interrogé par les journalistes sur son avenir, lui dont le contrat au sein du club de la Capitale expire en juin 2028.

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« Y’a-t-il une raison pour que je ne reste pas ? Il n’y a aucune raison pour que je ne prolonge pas au PSG. Mais de toute façon, les histoires de contrat, ce n’est pas moi qui prends la décision, c’est entre le club et mon agent », a ainsi déclaré le numéro 10 du club parisien. Reste à voir si l’ex-Barcelonais étendra ou non son bail chez les pensionnaires du Parc des Princes.

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