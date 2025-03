Le Paris FC refuse d’aller au Parc des Princes

Le Parc des Princes se retrouvera-t-il sans équipe à long terme ? C’est une possibilité puisque le PSG a des projets d’ailleurs et souhaite construire son propre stade, là où la mairie de Paris refuse de lui vendre la célèbre enceinte du 16e arrondissement. C’est pourtant là-bas que le club de la capitale évolue depuis 1974. Le Paris FC ne viendra pas non plus remplacer son cousin, même en cas de montée en Ligue 1, lui qui évolue à Charléty depuis 2007.

«C’est quelque chose qui n’existe pas dans notre esprit aujourd’hui» assure le président Pierre Ferracci dans une interview accordée au Figaro. L’année prochaine, le PFC, actuel 3e de Ligue 2, jouera à Jean-Bouin, voisin du Parc des Princes, puisqu’un accord a été trouvé avec le Stade Français pour partager le stade. «Si possible en étant en Ligue 1, espère Ferracci. Mais ça il faut aller le gagner sur le terrain. On a sept matches pour le faire. On a envie de le faire, je pense qu’on a les moyens de le faire, mais il faut le faire.»