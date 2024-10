Qualifs CdM 2026 : le Maroc étrille la République centrafricaine grâce à Hakimi et Ounahi

Le Maroc toujours entraîné par Walid Regragui accueillait ce samedi soir la République centrafricaine de Geoffrey Kondogbia, sur la pelouse du stade d’Honneur d’Oujda, dans le cadre de la 3ème journée du groupe B des Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour ce duel, le sélectionneur marocain avait aligné une équipe titulaire de choc avec Bono dans les cages, bien aidé par sa défense composée de Belammari, Aguerd, Harkass et Hakimi. Au milieu, on retrouvait Ounahi et Amrabat. En attaque, El Kaabi était accompagné de Ez Abde, Rahimi et Ben Seghir.

Et c’est en toute tranquillité que les Lions de l’Atlas ont écrasé leurs adversaires. Très rapidement, Ez Abde a ouvert le score (18e). Bien imité ensuite par Azzedine Ounahi (38e) qui s’est même offert un doublé par la suite (45e+2), quelques secondes après le but de Achraf Hakimi (45e). En seconde période, Soufiane Rahimi y a été de son but pour parapher un succès maîtrisé (5-0) à domicile et ainsi conserver une belle invincibilité. Prochain match contre cette même République centrafricaine mardi soir à l’extérieur.