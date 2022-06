Manchester City : les premiers mots d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

Son numéro de maillot n’a pas encore été dévoilé, mais il est enfin là. Le 10 mai dernier, Manchester City officialisait l’accord obtenu avec le Borussia Dortmund pour le transfert d’Erling Haaland. À 21 ans, le buteur star norvégien va donc suivre les traces de son père et revêtir lui aussi la tunique bleu ciel. Cependant, les champions d’Angleterre en titre n’avaient toujours pas présenté leur nouvel attaquant. C’est désormais chose faite sur leur site officiel.

« Nous suivons Erling depuis plusieurs années maintenant, nous sommes donc ravis de l'amener ici à Manchester City. C'est un immense talent et il a été l'un des meilleurs attaquants d'Europe ces dernières saisons. Son palmarès de buts est exceptionnel et ses performances au Borussia Dortmund et en Ligue des Champions notamment ont prouvé qu'il pouvait réussir au plus haut niveau. Erling a tout ce que nous voulons chez un attaquant et nous sommes certains qu'il excellera dans cette équipe et ce système. Son ascension a été remarquable, mais il n'a encore que 21 ans. Ses meilleures années sont devant lui et nous sommes convaincus qu'il peut encore s'améliorer en travaillant avec Pep. C'est une signature très excitante pour notre club, et je suis sûr que nos fans apprécieront de voir Erling jouer dans cette équipe », s’est réjoui le directeur du football du club anglais, Txiki Begiristain.

Haaland a hâte

Puis, le club a publié la toute première interview de son crack. Et visiblement, le Scandinave est tout excité à l’idée de rejoindre l’armada offensive de Pep Guardiola. Il faut dire qu’avec le Borussia Dortmund, Haaland s’était régalé en inscrivant 86 buts (23 passes décisives) en 89 matches, toutes compétitions confondues. En rejoignant une formation aussi offensive que celle de Guardiola, le Norvégien a tout pour exploser ses statistiques. Et ça, il l’a très bien compris.

« C'est un jour de fierté pour moi et ma famille. J’ai toujours regardé City et j'ai adoré le faire ces dernières saisons. On ne peut qu'admirer leur style de jeu, c'est excitant et ils se créent beaucoup d'occasions, ce qui est parfait pour un joueur comme moi. Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans cette équipe et Pep est l'un des plus grands managers de tous les temps, donc je pense que je suis au bon endroit pour réaliser mes ambitions. Je veux marquer des buts, gagner des trophées et m'améliorer en tant que footballeur et je suis convaincu que je peux le faire ici. C'est une excellente décision pour moi et j'ai hâte de commencer la présaison. » Que le spectacle commence !