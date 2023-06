Tottenham : Heung-Min Son a tranché pour son avenir

La suite après cette publicité

Heung-Min Son est à la croisée des chemins. A 30 ans, la star de Tottenham a plusieurs pistes pour poursuivre sa carrière. Outre l’intérêt du FC Barcelone, qui s’intéresse à lui depuis plusieurs mois maintenant, l’Arabie saoudite commençait à se positionner sur le joueur des Spurs. Et si le père de l’attaquant coréen a répété à plusieurs reprises que son fils devait rejoindre un très grand club pour passer un cap, il ne devrait finalement pas y avoir de transfert lors de ce mercato estival pour celui qui a un contrat jusqu’en juin 2025 avec le club anglais. En effet, le principal concerné a déclaré son amour pour la Premier League et pour le club londonien, auquel il appartient depuis 2015.

Présent pour le dernier rassemblement de sa sélection de la saison, Heung-Min Son a fait le point sur son avenir après la dernière rencontre entre la Corée du Sud et le Salvador (1-1). «J’ai beaucoup de choses à faire en Premier League. L’argent n’a plus d’importance pour moi, c’est la fierté de jouer au football, de jouer dans mon championnat préféré qui compte. Je veux jouer davantage pour Tottenham en Premier League, je me préparerai bien quand je reviendrai chez les Spurs», a notamment confié l’international coréen. Une bonne nouvelle en perspective pour tous les supporters des Spurs mais aussi pour tous les amoureux du championnat anglais.

