Luis Suarez a mordu Jordi Alba !

Ce jeudi, l’Inter Miami affrontait le Los Angeles FC en quarts de finale de la Coupe des Champions de la CONCACAF dans un match que l’équipe floridienne a remporté 3-1 grâce à un doublé de Leo Messi. Mais une scène qui était passée inaperçue pendant le match fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Dans les dernières minutes du match, une bagarre a éclaté entre les joueurs des deux équipes tandis que l’arbitre tentait de calmer les choses en distribuant des cartons. Après plusieurs bousculades et échanges de mots, Luis Suárez a mordu la main de son coéquipier Jordi Alba, tandis qu’Olivier Giroud a attrapé le Catalan par le cou.

Un craquage surréaliste et incohérent, mais dont l’Uruguayen est coutumier. En 2013, il avait été suspendu plusieurs semaines après avoir mordu le défenseur de Chelsea Branislav Ivanovic à l’époque ou Suarez jouait pour Liverpool, avant de récidiver quelques mois plus tard, mordant Chiellini lors de la Coupe du monde 2014. Cette fois-ci, il avait été durement suspendu, ne rejouant que plusieurs mois plus tard.