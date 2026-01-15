West Ham : la vente de Lucas Paqueta en passe d’être bouclée !

Lucas Paqueta (28 ans) est sur le point de quitter West Ham. Joueur des Hammers depuis 2022, le milieu offensif brésilien pensait quitter Londres pour Manchester en 2023 lorsque les Cityzens de Pep Guardiola ont fait le forcing pour le recruter. Malheureusement pour l’ancien Lyonnais, une affaire de paris sportifs a gâché ses plans. Depuis, Paqueta en a fini avec la justice, mais il veut toujours partir. Mais cette fois, c’est pour rentrer au pays.

Courtisé par Flamengo, son ancien club, le joueur est séduit et refuse de jouer pour forcer son départ. Ce soir, Globo nous apprend que les deux formations ont quasiment trouvé un accord. Les Cariocas vont débourser 35 M€ + 5 M€ pour rapatrier Paqueta. Il reste toutefois un hic. Flamengo veut le milieu dès cet hiver quand West Ham espère une vente et un prêt jusqu’à la fin de la saison. Une réunion est prévue demain pour tenter de débloquer la situation.