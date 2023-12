Allemagne : Toni Kroos de retour pour l’Euro 2024 ?

Pression maximale sur la DFB-Team. Avec Julian Nagelsmann aux commandes du navire, l’Allemagne va devoir redorer le blason, chez elle, lors du prochain Euro, après ses dernières compétitions, ratées pour la plupart. À titre d’exemple, la Coupe du Monde 2022 au Qatar s’est avéré cauchemardesque. Et si le jeune tacticien est depuis débarqué à la tête de la sélection, difficile d’être rassuré au vu des revers face à la Turquie et l’Autriche récemment. La Mannschaft manque de leaders, peut-être d’un Toni Kroos ? Julian Nagelsmann n’écarte pas cette option. «C’est une idée intéressante», dit-il dans «l’Aktuelle Sportstudio».

«J’ai été en contact avec Toni bien avant mon passage au FC Bayern et j’ai échangé des idées avec lui. Il le fait à Madrid. Exceptionnel, il fait partie des rois là-bas. Il exprime son opinion de manière désintéressée sur de nombreux sujets. Je trouve toujours l’échange avec lui très intéressant. Et il fait partie de ces joueurs, il n’y en a pas beaucoup - peut-être 20 - avec qui on peut discuter de tous les sujets», commente l’ancien entraîneur du Bayern Munich au sujet de Toni Kroos, qu’il semble beaucoup considérer grâce à son expérience. Une expérience qui pourrait faire du bien à l’Allemagne, dans les vestiaires au moins.