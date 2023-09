PSG : Ousmane Dembélé s’enflamme pour Kylian Mbappé et Allan Saint-Maximin

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium pour affronter un OL en crise. Pour l’emporter, le PSG aura besoin d’un grand Ousmane Dembélé. Titularisé la semaine dernière face au RC Lens (3-1), l’ancien du FC Barcelone a livré une belle prestation mais nul doute qu’il souhaitera débloquer son compteur avec le club de la capitale ce dimanche soir.

En attendant, l’ailier explosif de 26 ans est revenu sur son amour du dribble au micro de Prime Vidéo. Le natif de Vernon en a profité pour se montrer élogieux envers Allan Saint-Maximin et son nouveau coéquipier en club, Kylian Mbappé : «Je regarde beaucoup de matches et je m’inspire des autres. Je regardais beaucoup Allan Saint-Maximin. C’était un grand dribbleur à Newcastle, il réussissait sept, huit dribbles par match. (…) Je préfére marquer mais c’est toujours agréable de faire une passe décisive. J’ai dit à Kylian de toujours tirer (rires). Il tourne à 30, 40, 50 buts par saison. C’est un grand dribbleur et un grand finisseur. Il sait tout faire Kylian.»