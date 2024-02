Orel Mangala débarque à l’OL

John Textor a tenu sa promesse. Il y a quelques mois, le patron d’Eagle Football avait promis aux supporters de l’Olympique Lyonnais que son club mènerait un mercato important cet hiver 2024 afin de sortir de la crise. «Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige.» Depuis, plusieurs jours sont arrivés entre Rhône et Saône.

Les deux joueurs brésiliens de Botafogo, Lucas Perri et Adryelson, sont les premiers à avoir posé leurs valises à Lyon. Ils ont été suivis ensuite par Malick Fofana, jeune pépite belge de 18 ans, et Gift Orban, recruté à la surprise générale pour "seulement" 13 millions d’euros. Nemanja Matic, qui a mené un long bras de fer avec le Stade Rennais, a complété ce casting hivernal. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium voulaient encore deux à trois recrues. Un défenseur, un ailier et un milieu étaient attendus.

Mangala est Lyonnais

En ce qui concerne l’entrejeu, les Lyonnais ont exploré plusieurs pistes, dont celles menant à Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham). Finalement, c’est Orel Mangala (25 ans) qui a retenu l’attention des décideurs rhodaniens. L’international belge (12 capes) a joué 19 rencontres avec Nottingham Forest cette saison. Un club qui a misé 13 M€ sur lui et qui ne souhaitait pas le brader. The Athletic a évoqué une offre de 35 M€. Selon nos informations, un accord de club à club a été trouvé pour un montant d’environ 30 M€, bonus compris.

D’autres ont évoqué un prêt avec option d’achat. Ce qui est sûr, c’est que l’OL a dû attendre le feu vert de la DNCG pour boucler ce dossier. Ce qui est chose faite à présent. Les Gones viennent d’officialiser le recrutement du Belge. «L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée en prêt du milieu de terrain international belge, Orel Mangala, en provenance de Nottingham Forest, jusqu’au 30 juin 2024. Ce prêt payant d’un montant de 10M£ (environ 11,7M€) s’accompagne d’une option d’achat de 15M£ (environ 17,5M€) à laquelle pourra s’ajouter un maximum de 3M£ de bonus (environ 3,5M€) ainsi que d’un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert», précise le communiqué. Un renfort important pour Pierre Sage, qui aura plus de solutions dans l’entrejeu.