Mercato : Manchester United veut couper 12 têtes !

Manchester United veut ses Galactiques. Cet été, l’écurie anglaise, qui est en passe d’être rachetée, veut du très lourd. Comme révélé en exclusivité sur notre site, les Mancuniens ciblent Neymar, qui est plutôt séduit par le projet. En attaque, le nom de l’attaquant des Spurs Harry Kane est cité. Ce dernier donnerait d’ailleurs sa priorité aux pensionnaires d’Old Trafford. Si plusieurs renforts sont attendus, le club anglais veut faire un énorme ménage.

Une bonne douzaine de joueurs ne seront pas retenus. Erik ten Hag a transmis leurs noms à ses dirigeants comme l’explique le Daily Mail ce jeudi. Ainsi, Harry Maguire (30 ans) est poussé vers la sortie. Acheté 87 millions d’euros en 2019, l’Anglais a été un flop. Derrière Lisandro Martinez, Raphaël Varane et Victor Lindelöf dans l’esprit de son coach, Maguire est invité à partir. MU est même prêt à lui signer un chèque d’environ 12 millions d’euros pour qu’il s’en aille.

Ten Hag a dressé sa liste noire

Et il n’est pas le seul dans ce cas. Ten Hag ne veut pas d’Anthony Martial (27 ans), dont le contrat se termine dans un an (juin 2024). Idem pour Fred (30 ans), Aaron Wan-Bissaka (25 ans) et Scott McTominay (26 ans). Lié à Man Utd jusqu’en 2025, le milieu écossais intéresse Newcastle. Mais The Sun a récemment indiqué que les Red Devils demanderont 57 M€ pour leur joueur. Concernant Dean Anderson (26 ans), un départ est aussi attendu. Prêté à Nottingham Forest, le portier pourrait y rester de manière définitive malgré sa blessure.

Enfin, la publication britannique précise que le club entraîné par Erik ten Hag a déjà scellé le sort de six autres joueurs, à savoir Phil Jones (31 ans), Eric Bailly (30 ans), Axel Tuanzebe (25 ans), Alex Telles (30 ans), Brandon Williams (22 ans) et Ethan Galbraith (22 ans). Certains sont en fin de contrat, d’autres libres dans un an. Mais dans un cas comme l’autre, Ten Hag et MU n’en veulent plus. Le grand ménage de printemps a débuté.