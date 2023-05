Mercato : Harry Kane a choisi son futur club

La suite après cette publicité

Et si Harry Kane avait avoué à demi-mot son départ en fin de saison le 22 mai dernier. Après la défaite de Tottenham 3-1 face à Brentford, le buteur avait eu cette phrase. «Il y a un gros été à venir et beaucoup de choses doivent changer ici pour recommencer à réussir. En fin de compte, mon objectif est maintenant de profiter au maximum de cette dernière semaine et d’essayer de terminer par une victoire à Leeds dimanche.» Certains y ont vu une sorte d’adieu.

A commencer par les supporters de Spurs, lesquels ont vu les rêves d’Europe s’envoler lors de la 38e journée de Premier League dimanche dernier. Malgré un succès 4-1 à Leeds, avec un doublé d’Harry Kane, le club de Londres a terminé la Premier League à la 8e place, en dehors des strapontins européens. Sans compétition continentale, difficile d’attirer les meilleurs joueurs et même de conserver ses éléments les plus déterminants. C’est le cas du meilleur buteur de l’histoire du club.

Kane a tranché pour son avenir

Ce dernier est en plus de cela en fin de contrat dans un an. Autrement dit, pour Tottenham c’est le dernier été pour le laisser partir en échange d’une belle indemnité de transfert. On parle tout de même d’une somme avoisinant les 100 M€. Quatre clubs se sont dégagés pour tenter d’enrôler l’attaquant anglais : le Real Madrid, Manchester United, le Bayern Munich et le PSG. Le choix du principal interessé s’est arrêté à en croire les informations de The Sun ce mercredi.

Harry Kane n’aurait aucune intention de quitter l’Angleterre et souhaite rejoindre les Red Devils. Il a en tête le record de buts en Premier League, fixé à 260 par Alan Shearer. Il n’est plus qu’à 48 réalisations de cette barre mythique. Le média anglais affirme même que si un transfert n’est pas conclu cet été, Kane sera déterminé à partir libre dans un an. De quoi mettre une grosse pression sur sa direction et sur Daniel Levy, avec qui il doit avoir une discussion dans les prochains jours.