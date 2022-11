JT Foot Mercato : le divorce entre CR7 et Manchester United affecte le monde du foot

La suite après cette publicité

Le cas Cristiano Ronaldo

La nouvelle de son divorce avec Manchester United est tombée en plein Mondial. Une annonce qui a eu l'effet d'une bombe, même si Jordan Pickford assure que cela n'a pas affecté la sélection de Three Lions : « Je pense que c'est plutôt discret parce que nous sommes dans un tournoi, une Coupe du Monde avec l'Angleterre, nous sommes plutôt concentrés sur notre travail. Mais oui, Cristiano est un joueur incroyable, l'un des deux plus grands joueurs au monde. Il est un agent libre maintenant, mais je pense que notre concentration est l'Angleterre et rien d'autres que ça vraiment. ». En revanche pour les coéquipiers de CR7, c'est tout le contraire. Marcus Rashford a notamment tenu à rendre un hommage au Portugais. « Ce fut une expérience incroyable de jouer avec lui. Il est évidemment l'une de mes idoles et quelqu'un que j'ai toujours admiré. [...] Alors je lui souhaite tout le meilleur. Nous voulons évidemment le remercier pour les choses qu'il a faites pour Manchester United et lui souhaitons tout le meilleur pour le reste de sa carrière », a-t-il déclaré en conférence de presse. Le Brésilien Casemiro a également été très triste en apprenant cette nouvelle.

Les nouvelles de Neymar

Si le Brésil a réussi son entrée en lice face à la Serbie (2-0), la Seleção a perdu très gros avec la blessure de Neymar. Les images de la sortie du numéro 10 brésilien, boîtant, a fait trembler tout un peuple. Le scénario de la Coupe du monde 2014, un traumatisme pour le Brésil, était encore dans toutes les têtes. Alors que le reste du Mondial semblait compromis pour la star du PSG, l'espoir renaît au pays et l'optimisme serait même de mise. Comme l'indique UOL Esporte, le joueur de 30 ans pourrait revenir plus tôt que prévu. Ce dernier peut déjà marcher normalement et sa cheville a complètement dégonflé, à tel point que l'intéressé se verrait jouer face au Cameroun vendredi. Le journal rajoute que le staff médical de la sélection brésilienne veut rester prudent et ne forcera pas, mais que tout sera dicté par les résultats.

Le geste déplacé de Lionel Messi

Un détail pour certains, une déclaration de guerre pour d'autres. C'est un peu le sentiment qui règne au Mexique après la défaite 2-0 face à l'Argentine. En regardant les images de plus près, difficile de dire si Léo Messi a fait exprès, mais les médias mexicains sont convaincus du contraire. Au pays, cet acte est considéré comme un véritable affront. Le boxeur Canelo Alvarez, a même menacé la Pulga : « Qu’il prie Dieu pour que je ne le croise pas. Je respecte l’Argentine mais l’Argentine doit aussi respecter le Mexique. Je ne parle pas du pays mais de Messi pour ce qu’il a fait », a-t-il écrit sur ces réseaux sociaux. Une réaction un peu disproportionnée qui risque de faire encore pas mal parler.