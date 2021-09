Raymond Domenech cartonne Arsène Wenger et son projet de réforme

Ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, désormais consultant sur la chaîne L'Equipe, s'en est pris ouvertement à Arsène Wenger. La raison ? Le projet porté par l’ex-manager d’Arsenal (1996-2018) concernant le football international, consistant notamment à organiser des Coupes du monde tous les deux ans. Un plan de refonte exposé par Wenger au cours d'un entretien accordé à L'Equipe où il imagine un nouveau calendrier à partir de 2028 avec une grande compétition internationale chaque année. Et si les rapports entre Wenger et Domenech n'étaient pas au beau fixe durant leur carrière d'entraîneur, rien ne semble avoir véritablement changé... Interrogé sur les ambitions de l'actuel directeur du développement du football mondial à la FIFA, «Raymond la science» est complétement sorti de ses gonds : «l’idée ne tient pas la route, elle est stupide. Qu’elle soit portée par M. Wenger, ça n’a pas de sens. Quand il était entraîneur, il pestait contre les sélections en permanence. J’ai eu de nombreux litiges avec lui sur les joueurs qu’il ne voulait pas que je prenne. Je ne comprends pas son positionnement.»

Par ailleurs, Wenger souhaiterait également voir des qualifications regroupées en deux sessions pour les équipes nationales avec une première en octobre puis une seconde en mars avant de disputer les grandes compétitions en juin. Un nouveau calendrier sur lequel pourrait donc se caler les clubs avec des matches disputés entre août et septembre, puis de novembre à février et enfin entre avril et mai. Mais là encore, l'ancien coach du FC Nantes n'a pas manqué d'allumer Wenger : «et donc en octobre et en mars on va arrêter de jouer pour les sélections? La Fifa prône un football pour tous qui reste un football pour l’élite. Les joueurs qui seront sélectionnés en permanence n’auront en fait jamais de vacances. C’est une aberration politique. Comme d’habitude, la Fifa décide, impose et se sert des joueurs. Quand j’entends Wenger dire que les joueurs sont d’accord, il me rappelle Guy Roux qui faisait des sondages dans son bureau. Wenger ne cite en plus que des anciens joueurs. Pour ceux qui ne jouent pas, c’est génial. Pour les autres, c’est une aberration.» Ambiance...