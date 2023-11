EdF : Warren Zaïre-Emery bat déjà un record !

Les Bleus vont défier Gibraltar et la Grèce pendant cette trêve internationale de novembre. Deux rencontres de qualifications pour le prochain Euro, avec un petit nouveau dans le groupe : Warren Zaïre-Emery. Pas vraiment une surprise, tant le titi parisien brille depuis le début de la saison, et Didier Deschamps avait déjà ouvert la porte lors du dernier rassemblement tricolore.

Et au passage, le milieu du PSG fait tomber un record de précocité. Il devient le plus jeune joueur de l’histoire à être appelé en équipe nationale en France depuis 1914. Il dépasse ainsi Eduardo Camavinga, qui avait ce record depuis trois ans. Julien Verbrugghe (16 ans, 10 mois et 6 jours en 1906) et Maurice Gastiger (17 ans, 4 mois et 5 jours en 1914) restent eux les joueurs les plus précoces à avoir été appelés chez les Bleus.