Conflit israélo-palestinien : la réaction forte de Patrice Evra

Les jours passent et deviennent de plus en plus tumultueux. Alors que le climat de tension se fait ressentir, jusqu’à la planète football, nombreux sont les joueurs ou anciens joueurs qui réagissent aux récents événements. Parmi eux, Patrice Evra. Habile lorsqu’il s’agit d’utiliser les réseaux sociaux, l’ancien capitaine de Manchester United s’est montré plus sérieux concernant le conflit Israélo-Palestinien. Sur son Instragram, le Français a tenu à adresser un message de paix.

«Premièrement, j’aimerai apporter mes sincères condoléances à tous mes frères et soeurs palestiniens, mais aussi à tous mes frères et soeurs israéliens. Parce qu’à la fin, les morts sont de chaque côté Et c’est le problème dans ce monde, les gens veulent que tu choisisses un camp. Mon camp, c’est les droits de l’Homme. (…) Je ne connais pas la vérité, je ne suis pas allé en Palestine ni en Israël. Jamais dans ma vie. Alors pourquoi voulez-vous que je juge quelque chose que j’ai vu à travers les médias ? Mais cela touche mon coeur. Les gens perdent leurs enfants, toute leur famille. Et vous voulez que je continue de vivre en étant heureux ? C’est dur. Et arrêtez de juger les gens. Quand des gens disent 'Free Palestine’, cela ne veut pas dire qu’ils sont pro-Hamas.»