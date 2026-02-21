Bundesliga
Bayern : Nicolas Jackson perd complètement les pédales
Alors qu’il porte actuellement les couleurs du Bayern Munich, après son prêt en provenance de Chelsea, le vainqueur de la CAN 2025, Nicolas Jackson, a surpris ses fans avec une story pour le moins insolite, le montrant se promener dans la neige… en caleçon. Le joueur sénégalais, âgé de 24 ans, a marqué 5 buts en 22 apparitions cette saison, dont 7 en tant que titulaire.
Malgré cette présence remarquée sur les réseaux, l’avenir de Jackson au Bayern semble déjà limité : le club pourrait déjà se séparer de lui à la fin de la saison, le laissant donc rentrer à Londres. Ses performances restent néanmoins suivies de près des deux côtés, par le Bayern ainsi que par les Blues.
