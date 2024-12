Un entraîneur légendaire tacle Pep Guardiola

Pep Guardiola et le péché d’orgueil. Alors que Manchester City a essuyé un nouveau revers hier soir face à la Juventus Turin en C1 (2-0), son neuvième match sans victoire lors de ses 10 dernières rencontres, le technicien espagnol a été pointé du doigt par Fabio Capello. Pour l’ancien entraîneur de l’AC Milan, de la Roma, de la Juventus ou encore du Real Madrid, Guardiola est un grand entraîneur, mais qui manque cruellement d’humilité.

«Guardiola est un grand entraîneur, mais il est trop arrogant et présomptueux, a exprimé Capello sur les antennes de Sky Sports Italia. Parfois, il a perdu des trophées parce qu’il voulait montrer que c’était lui qui faisait gagner son équipe, et non les joueurs, donc il a laissé de côté les figures clés de son effectif dans des matchs importants.»