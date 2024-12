Manchester City : la réaction inattendue de Pep Guardiola

Ce soir, tous les médias français et anglais salivent déjà sur le prochain duel de Ligue des Champions du 22 janvier prochain entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Les Rouge et Beu sont 25es du classement de la C1, tandis que les Cityzens, après leur défaite sur le terrain de la Juventus, pointent au 22e rang. À deux journées du terme de la phase de ligue, l’affrontement entre ces deux géants en grand danger s’annonce passionnant. Mais du côté de City, il va vite falloir trouver la solution pour sortir de cette crise XXL.

La suite après cette publicité

Les champions d’Europe 2023 n’ont gagné qu’un seul de leurs dix derniers matches. Pire, ils en ont perdu sept (pour deux nuls). Jamais Pep Guardiola n’avait connu pareille situation depuis qu’il est aux commandes des Skyblues. Mais ce soir, si Ilkay Gündogan a poussé un coup de gueule contre ses coéquipiers, le manager espagnol a préféré verser dans le positivisme au micro de TNT Sports. Malgré une équipe complètement désorganisée, Guardiola a trouvé que ses hommes avaient rendu une bonne copie.

Pep est fier de ses hommes

« Nous manquons la dernière passe, la dernière action et nous encaissons peu de buts. Je suis très fier de ces joueurs, ils ont tout donné et ils ont essayé. Nous jouons très bien. Nous n’avons pas perdu beaucoup de ballons et nous nous sommes créés des occasions. Vous savez, contre les équipes italiennes, elles défendent en profondeur et sont si compactes qu’elles sont les maîtres de ces situations. Nous avons deux matches, nous avons besoin d’une victoire. Les matchs contre Feyenoord et l’Inter nous ont posé problème, cela nous aidera à apprécier ce que nous avons fait et ce que nous allons faire à l’avenir », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« J’ai l’impression que nous savons exactement ce qui ne va pas. Si vous regardez la plupart des matches, même aujourd’hui, nous n’avons pas mal joué, nous nous sommes créés des occasions, nous n’avons juste pas marqué. Nous savons ce qui ne va pas, il s’agit juste de trouver le moyen de renverser la vapeur, car même si nous n’obtenons pas de résultats, nous n’avons pas l’impression d’en être loin. Tant que nous ne trouverons pas ce déclic, ce sera difficile. La seule chose que nous pouvons faire maintenant, c’est que chaque joueur doit se remettre en question, faire mieux, comment il peut individuellement se sacrifier davantage pour contribuer à l’équipe afin que nous puissions collectivement nous remettre sur la bonne voie ». Et quoi de mieux qu’un derby de Manchester le week-end prochain pour voir si le message est passé.