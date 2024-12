LdC : la sortie cinglante d’Ilkay Gündogan sur les problèmes de Manchester City

Manchester City n’arrive pas à sortir de la crise. Battu 2-0 par la Juventus lors de la sixième journée de la Ligue des Champions, le club entraîné par Pep Guardiola reste sur un bilan catastrophique de 7 défaites, 2 nuls et 1 seule victoire lors de ses 10 derniers matches. Interrogé après ce nouveau couac, Iklay Gündogan a été plutôt cash sur les maux des Cityzens.

La suite après cette publicité

« J’ai l’impression que chaque attaque que nous concédons est dangereuse. Nous sommes un peu négligents dans les duels et nous compliquons trop les choses au lieu de jouer simple. Nous leur donnons des contre-attaques et devons ensuite courir 50 ou 60 mètres pour revenir, et nous ne sommes pas faits pour cela, nous sommes faits pour la possession du ballon. La confiance est un élément important, c’est aussi un problème mental. Si nous perdons le ballon ou si nous ratons une passe, nous nous inclinons facilement. Ils n’ont même pas besoin de faire grand-chose pour perturber notre rythme. Nous devons faire les choses simples aussi bien que possible, de manière propre et fluide, c’est ainsi que nous retrouverons la confiance. Au moment crucial, nous avons l’impression de faire ce qu’il ne faut pas. C’est mon opinion personnelle et ce que je ressens. Chaque joueur doit se remettre en question et se demander comment il peut se sacrifier davantage pour apporter sa contribution », a-t-il déclaré à l’issue du match au micro de TNT Sports.