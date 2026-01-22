Brest fonce sur un grand espoir français
Désireux de densifier son milieu de terrain, le Stade Brestois ciblerait un espoir français, révélé lors de la dernière Coupe du Monde U20.
Pour le public français, la dernière Coupe du Monde U20 a été l’occasion de découvrir de nouveaux visages, méconnus pour la plupart. Rappelons que Bernard Diomède avait essuyé 48 refus de clubs, ce qui avait contraint le sélectionneur tricolore à ratisser très large au moment de composer sa liste. Certains n’avaient même pas pu jouer le tournoi en entier, à l’image de Saïmon Bouabré, arrivé en cours de route et rappelé par son club à l’aube de la demi-finale contre le Maroc.
D’autres, pas forcément indiscutables dans leur club à ce moment-là, ont pu profiter de cette courte parenthèse pour gagner en visibilité. On pense notamment au latéral droit Gady Beyuku, qui devrait prochainement quitter Modène, à Noham Kamara (PSG), Elyaz Zidane (Betis), Lucas Michal (Monaco), Tadjidine Mmadi (OM), que Roberto De Zerbi convoque régulièrement depuis novembre, ou encore à Andrea Le Borgne, pisté en Ligue 1 aujourd’hui.
Il avait quitté la France pour Côme l’été dernier
Triple buteur face à la Nouvelle-Calédonie (0-6) et passeur décisif contre la Norvège (1-2), Le Borgne avait progressivement convaincu, s’affirmant au fil des matchs comme un véritable titulaire dans l’équipe de Bernard Diomède. Formé à Nice, puis révélé à Air Bel avant de rejoindre Côme l’été dernier, le milieu de 19 ans serait désormais dans le viseur du Stade Brestois, à la recherche de bons coups à moindre coût. Des premiers échanges ont déjà eu lieu entre les deux clubs, rapporte L’Équipe.
Son profil technique, sa polyvalence (il peut jouer 6 et 8) et ses qualités athlétiques plaisent au club breton, qui souhaite densifier son milieu de terrain pour soulager Kamory Doumbia. Depuis la Coupe du Monde U20, Le Borgne a fréquemment été convoqué par Cesc Fabregas, mais sans vraiment avoir sa chance, victime d’une concurrence importante (Caqueret, Da Cunha, Baturina, Sergi Roberto…). Il n’avait joué qu’une seule minute face à Lecce début janvier (0-3), se contentant le reste du temps d’apparaître sur la feuille de match. Un retour en France pourrait être un accélérateur de carrière.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
CAN 2025 : Vanessa Le Moigne annonce qu’elle ne couvrira plus le foot après la polémique de la finale
Explorer