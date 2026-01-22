Brest fonce sur un grand espoir français

Pour le public français, la dernière Coupe du Monde U20 a été l’occasion de découvrir de nouveaux visages, méconnus pour la plupart. Rappelons que Bernard Diomède avait essuyé 48 refus de clubs, ce qui avait contraint le sélectionneur tricolore à ratisser très large au moment de composer sa liste. Certains n’avaient même pas pu jouer le tournoi en entier, à l’image de Saïmon Bouabré, arrivé en cours de route et rappelé par son club à l’aube de la demi-finale contre le Maroc.

La suite après cette publicité

D’autres, pas forcément indiscutables dans leur club à ce moment-là, ont pu profiter de cette courte parenthèse pour gagner en visibilité. On pense notamment au latéral droit Gady Beyuku, qui devrait prochainement quitter Modène, à Noham Kamara (PSG), Elyaz Zidane (Betis), Lucas Michal (Monaco), Tadjidine Mmadi (OM), que Roberto De Zerbi convoque régulièrement depuis novembre, ou encore à Andrea Le Borgne, pisté en Ligue 1 aujourd’hui.

La suite après cette publicité

Il avait quitté la France pour Côme l’été dernier

Triple buteur face à la Nouvelle-Calédonie (0-6) et passeur décisif contre la Norvège (1-2), Le Borgne avait progressivement convaincu, s’affirmant au fil des matchs comme un véritable titulaire dans l’équipe de Bernard Diomède. Formé à Nice, puis révélé à Air Bel avant de rejoindre Côme l’été dernier, le milieu de 19 ans serait désormais dans le viseur du Stade Brestois, à la recherche de bons coups à moindre coût. Des premiers échanges ont déjà eu lieu entre les deux clubs, rapporte L’Équipe.

Son profil technique, sa polyvalence (il peut jouer 6 et 8) et ses qualités athlétiques plaisent au club breton, qui souhaite densifier son milieu de terrain pour soulager Kamory Doumbia. Depuis la Coupe du Monde U20, Le Borgne a fréquemment été convoqué par Cesc Fabregas, mais sans vraiment avoir sa chance, victime d’une concurrence importante (Caqueret, Da Cunha, Baturina, Sergi Roberto…). Il n’avait joué qu’une seule minute face à Lecce début janvier (0-3), se contentant le reste du temps d’apparaître sur la feuille de match. Un retour en France pourrait être un accélérateur de carrière.