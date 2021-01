Chelsea : le message de Thiago Silva à Frank Lampard

La suite après cette publicité

Ce lundi, Chelsea a donc décidé de mettre un terme au règne de Frank Lampard débuté en 2019. Un coup dur pour l’ancien milieu de terrain et légende du club londonien. En attendant de savoir qui prendra sa succession (Thomas Tuchel est favori), Thiago Silva a tenu à envoyer un message à son désormais ex-entraîneur.

« Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous et votre staff avez fait pour moi depuis que je suis arrivé. Comme je vous l’ai dit, on avait l’impression que ça faisait dix ans que l’on travaillait ensemble ! Merci beaucoup pour tout légende », a-t-il posté sur son compte Twitter.

I would like to thank you for everything you and your committee have done for me since the day I arrived. As I told you, it seemed like we had been working together for 10 years!! Thank you very much for everything legend . #FrankLampard #legend 💙💙 pic.twitter.com/tAyKKLZO6X