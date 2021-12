Ligue 2 : Ajaccio champion d'automne, le Paris FC éjecte Auxerre du podium, remontada de QRM contre Caen

L'AC Ajaccio n'a pas loupé le coche. Le club corse s'est imposé face à Grenoble (1-0) par la plus petite des marges ce mardi, dans le cadre de la 19ème et dernière journée de la phase aller de Ligue 2. Un précieux succès acquis grâce à Riad Nouri, permettant aux hommes d'Olivier Pantaloni, positif au Covid-19 et remplacé pour ce match par Jordan Galtier, le fils de Christophe, de terminer champion d'automne de l'antichambre du football français. Toulouse, qui a pris les 3 points en allant battre Nîmes (2-0) dans le Gard, reste deuxième. L'autre bonne opération de la soirée au sommet du classement de L2 est à mettre au crédit du Paris FC. Les hommes de Thierry Laurey ont assuré le nécessaire face à Amiens (1-0), enchaînant un sixième succès consécutif (un record pour eux). Morgan Guilavogui a inscrit l'unique but de ce match à Charléty dès la 7ème minute.

Le club francilien profite ainsi du faux pas d'Auxerre, défait par Le Havre (2-3) en Bourgogne, pour monter sur la dernière marche du podium. Sochaux, tenu en échec par une formation de Valenciennes réduite à 10 (1-1), manque de son côté l'occasion d'intégrer le top 4. À noter que grâce notamment à un superbe but d'Alex Dobre, Dijon a enfoncé un peu plus Nancy dans la crise en s'imposant à Marcel Picot (3-0). Autre belle réalisation à signaler dans ce multiplex avant les fêtes de fin d'année : la lourde frappe de Bilal Boutobba lors de la large victoire de Niort contre Pau (3-0). Enfin, Queuvilly-Rouen a signé une belle remontada en remontant 2 buts en deux minutes face à Caen dans le temps additionnel (2-2).

Les résultats de la 19ème journée

AC Ajaccio 1-0 Grenoble Foot 38 : Nouri (49e)

AJ Auxerre 2-3 Havre AC : Charbonnier (17e, 90e+1) / Boura (3e), Alioui (41e), Boutaib (62e)

EA Guingamp 2-1 USL Dunkerque : Pierrot (50e, 55e) / Tchokounte (52e)

AS Nancy Lorraine 0-3 Dijon FCO : Dobre (23e), Jacob (78e), Philippoteaux (80e)

Nîmes Olympique 1-2 Toulouse FC : Cubas (82e) / Nicolaisen (3e), Healey (60e)

Chamois Niortais FC 3-0 Pau FC : Sissoko (48e, sp), Merdji (73e), Boutobba (81e)

Paris FC 1-0 Amiens SC : Guilavogui (7e)

Quevilly-Rouen 2-2 SM Caen : Padovani (90e+2), Sidibe (90e+3) / Oniangue (26e), Da Costa (50e)

Rodez Aveyron Football 0-0 SC Bastia

FC Sochaux-Montbéliard 1-1 Valenciennes FC : Mauricio (64e) / Ayite (11e)