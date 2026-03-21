L’Athletic Club a déjà plusieurs pistes pour remplacer Ernesto Valverde

Le départ en fin de saison d’Ernesto Valverde va laisser un vide important à San Mamés, et l’Athletic Club se tourne déjà vers la suite. Andoni Iraola, ancien capitaine et figure emblématique du club, arrive en tête des favoris selon Marca. Sa connaissance profonde du club et son expérience au Rayo Vallecano et à Bournemouth en font un candidat naturel pour assurer la continuité et prolonger l’héritage de Valverde.

La suite après cette publicité

Le club envisage également des options plus expérimentées comme Mauricio Pochettino ou Edin Terzić, dont les parcours européens et la maîtrise tactique pourraient apporter une vision stratégique complémentaire. Le club de Bilbao devra choisir un entraîneur capable de respecter ses traditions tout en insufflant de nouvelles idées pour rester compétitif. Affaire à suivre…