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Athletic : Ernesto Valverde annonce son départ en fin de saison

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ernesto Valverde dans sa zone technique @Maxppp

Entraîneur emblématique de l’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde va quitter son poste à la fin de la saison. Revenu au Pays basque en 2022 après son passage au FC Barcelone, le technicien espagnol de 62 ans a annoncé son départ sur les réseaux officiels de son club.

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Athletic Club
ℹ️ Ernesto Valverde anuncia que no será el entrenador del Athletic la próxima temporada.

"Es una decisión que he madurado desde hace tiempo y está hablada con el Club"

"Faltan diez partidos en los que tenemos mucho que ganar"

Queda pendiente una despedida a tu altura, mister.
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«Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à vous annoncer aujourd’hui que je ne serai pas l’entraîneur de l’Athletic la saison prochaine. C’est une décision mûrement réfléchie, sur laquelle je travaille depuis un certain temps déjà, dont j’ai discuté avec le club et que je tenais à partager avec vous. Je tiens également à souligner qu’il nous reste dix matchs de championnat importants à disputer, à commencer par celui de ce dimanche contre le Betis. Dix matchs au cours desquels nous voulons atteindre nos objectifs, où nous avons beaucoup à gagner, où nous allons tout donner et où, sans aucun doute, si nous sommes tous unis, nous pouvons y arriver», a-t-il déclaré.

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