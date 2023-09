Liverpool : lourde sanction pour Virgil Van Dijk

Nouveau capitaine de Liverpool, Virgil Van Dijk est l’un des cadres des Reds depuis son arrivée en janvier 2018. Impressionnant d’autorité et de sérénité, le défenseur batave est également un défenseur très propre dans ses interventions. Pour preuve, il a reçu le premier carton rouge de sa carrière avec les pensionnaires d’Anfield en Premier League face à Newcastle le 27 août dernier (1-2).

Surpris par cette sanction, l’ancien du Celtic Glasgow et de Southampton s’était laissé aller à un comportement inapproprié avec l’arbitre de la rencontre, allant jusqu’à l’insulter d’après le corps arbitral. Ce vendredi, le joueur de 32 ans doit assumer ses paroles et a été condamné à un match de suspension supplémentaire, d’après les informations de la presse anglaise. Il manquera ainsi la rencontre à domicile face à Wolverhampton samedi prochain et devra également régler 116 000 euros d’amende.