Chelsea fixe le prix de Romelu Lukaku

Prêté cette saison à l’AS Roma, Romelu Lukaku (30 ans) retrouve du temps de jeu et enchaine les matchs. L’avant-centre a marqué neuf buts et délivré une passe décisive cette saison en 18 matchs de Serie A. Mais l’international belge (113 sélections) ne va pas rester dans la capitale italienne, et va revenir à Chelsea, où il est sous contrat jusqu’en 2026. Mais pas pour longtemps.

La suite après cette publicité

En effet, selon les informations de Calciomercato, le club londonien, conscient qu’il ne va pas rentabiliser ses 115 millions d’euros dépensés en 2021, a fixé le prix de 38 millions d’euros, soit 43 millions de livres pour céder les services du natif d’Antwerp. Un départ en Arabie saoudite est à l’étude.