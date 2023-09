Direction l’Arabie saoudite pour Oliver Kahn ?

En mai dernier, le Bayern Munich opérait un grand ménage en décidant de se séparer d’Oliver Kahn, président du directoire, et d’Hasan Salihamidzic, directeur sportif à l’époque. Les deux hommes payaient les frais d’une saison tumultueuse marquée par des éliminations en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des Champions, et ce, malgré un titre de champion d’Allemagne remporté sur le gong. La décision de licencier Julian Nagelsmann, remplacé in extremis par Thomas Tuchel, à quelques journées de la fin du championnat a également été fatale aux dirigeants bavarois précédemment cités. Désormais à la recherche d’un nouveau défi, Oliver Kahn pourrait rebondir à l’étranger selon les indiscrétions de Sport Bild.

En effet, le média allemand rapporte que l’ancien gardien et dirigeant de l’écurie bavaroise a été approché par Al-Hilal qui souhaite lui offrir un poste au sein de sa direction. Cette information fait directement écho à la visite rendue au club basé à Riyad par l’ex-international allemand (86 sélections) à la mi-septembre. De plus, le principal intéressé, qui suit de très près l’évolution du football en Arabie saoudite, avait récemment déclaré dans les colonnes de Sport Bild «qu’il avait mené un certain nombre de projets dans le football avec la Fédération saoudienne de football (SAFF) en 2017». Affaire à suivre donc…