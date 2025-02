Ruben Amorim soulagé du départ de Marcus Rashford

C’est un dossier qui a largement occupé l’actualité de Manchester United tout au long du mercato hivernal. Mis de côté par Ruben Amorim, Marcus Rashford a quitté Old Trafford pour rejoindre Aston Villa. Une sacrée épine retirée du pied de l’entraîneur portugais, qui devait composer avec un joueur considéré comme majeur au sein du club, mais qui ne le satisfaisait pas du tout.

À quelques heures de défier Leicester en FA Cup (ce vendredi soir), Ruben Amorim était présent en conférence de presse. Et le technicien des Red Devils a confié son soulagement de voir l’Anglais rallier une autre écurie : «comme nous l’avons dit auparavant, nous nous battons pour nos postes jusqu’à l’été et je suis uniquement concentré sur ces matchs. Heureusement, Marcus est maintenant à Birmingham avec Unai (Emery), donc vous pourrez poser ces questions à un autre entraîneur ce mois-ci. Nous sommes juste concentrés sur nos joueurs. » Rashford ne croisera pas la route de son ancien club avant un moment, puisque Manchester United et Aston Villa ne s’affronteront qu’en toute fin de saison, à l’occasion de la 38e et dernière journée du côté d’Old Trafford.