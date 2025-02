Manchester City : Rodri n’en peut plus !

Blessé gravement et éloigné des terrains depuis le mois de septembre à cause d’une rupture du ligament croisé, Rodri était présent au Super Bowl, dans la nuit de dimanche à lundi. Au micro de Sky Sports, le Ballon d’or a cependant confié vivre très mal son indisponibilité. «Je dis toujours que cela fait partie de la vie. Les blessures, les athlètes sont habitués à ce genre de choses. Mais je suis un homme très positif, dans le sens où je prends les choses telles qu’elles sont», a tout d’abord confié l’intéressé.

Avant d’ajouter : «je remercie toujours Dieu pour tout et dans ces moments-là, j’essaie d’être positif et de faire d’autres choses que je n’ai pas l’habitude de faire, comme venir ici, passer plus de temps avec sa famille et pourquoi pas essayer d’améliorer d’autres parties de son corps, travailler là-dessus et revenir plus fort. Je n’aime pas ça. Vous êtes plus nerveux, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. Mais oui, j’essaie de soutenir mon équipe de l’extérieur, de lui donner ma vision des choses et de l’aider». Pour rappel, les Citizens s’apprêtent à défier le Real Madrid dans le cadre des barrages de la Ligue des Champions.