L’AC Milan prête Pierre Kalulu à la Juventus

Il ne restait plus qu’à passer la visite médicale et signer le contrat. Pierre Kalulu est officiellement un joueur de la Juventus. Le défenseur vient de parapher un bail d’un an, puisqu’il s’agit d’un prêt payant (4 M€) avec option d’achat (14 M€ + 3 M€ de bonus). Cet accord prévoit un reversement de 10% à l’AC Milan en cas de future revente.

Formé à l’OL avant de filer chez les Rossoneri en 2020 pour moins de 1,5 M€, le joueur de 24 ans aura porté le maillot milanais à 112 reprises pour 3 buts et 3 passes décisives. Capable de jouer en charnière centrale et comme latéral droit, Kalulu aura droit à une belle concurrence face à Bremer, Gatti, Djalo, ou encore Danilo et De Sciglio.