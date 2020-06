PL : Watford et Leicester se quittent dos à dos

La 30ème journée de Premier League se poursuivait ce samedi avec un match à 13h30 opposant Watford à Leicester. Les Hornets qui restaient sous la menace de la zone rouge, devaient absolument l'emporter à Vicarage Road pour s'offrir un peu d'air. De leur côté, les Foxes pouvaient consolider leur troisième place et réduire la voilure sur Manchester City en cas de succès. Pour cette confrontation, Nigel Pearson alignait un 4-2-3-1 et s'appuyait sur ses deux Français Abdoulaye Doucouré et Etienne Capoue.

Brendan Rodgers optait pour un 4-1-4-1 avec Jamy Vardy en pointe. L'attaquant anglais disputait son trois centième match avec Leicester cet après-midi. Au terme d'un match cadenassé, les deux équipes nous ont réservé une fin de match haletante. Chilwell décochait une lourde frappe et ouvrait le score pour Leicester (0-1, 90e). Mais dans le temps additionnel, Watford se révoltait et égalisait sur corner grâce à une reprise acrobatique de Dawson (1-1, 90+3). Ce résultat nul n'arrangeait donc aucune des deux équipes...

