La Finalissima Espagne - Argentine annulée

Tant attendu par beaucoup de fans de football, le duel opposant Lamine Yamal à Lionel Messi n’aura finalement pas lieu. Ce dimanche, l’UEFA a annoncé l’annulation de la Finalissima entre l’Espagne, championne d’Europe, et l’Argentine, championne d’Amérique du Sud. Initialement prévue le 27 mars au Lusail Stadium (Qatar), la rencontre avait finalement dû être délocalisée en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient, qui complique l’organisation d’événements sportifs dans le secteur (la FIA a également annulé les Grands Prix de Formule 1 de Bahreïn et d’Arabie saoudite). Si on a un temps cru que le match se jouerait à Madrid, cette proposition n’a logiquement pas satisfait les intérêts de l’Argentine, qui réclamait un match sur terrain neutre. D’autres options avaient été étudiées, mais l’UEFA a révélé qu’aucune ne convenait à l’AFA (Association du Football Argentin).

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«impossible de parvenir à un accord avec l’Argentine sur une autre date. L’UEFA a exploré d’autres solutions possibles, mais chacune s’est finalement révélée inacceptable pour la Fédération argentine de football. La première option consistait à organiser le match au stade Santiago Bernabéu de Madrid à la date initialement prévue, avec une répartition égale des supporters entre le stade et les stades publics. Cela aurait offert un cadre exceptionnel, à la hauteur d’un événement aussi prestigieux, mais l’Argentine a refusé. La seconde option consistait à organiser la Finalissima en deux matchs : l’un au Santiago Bernabéu le 27 mars et l’autre à Buenos Aires lors d’une fenêtre internationale précédant l’UEFA EURO et la Copa America 2028, avec une répartition égale des supporters (50/50) pour le match à Madrid. Cette option a également été rejetée. L’Argentine a proposé de jouer le match après la Coupe du monde, mais, l’Espagne n’ayant aucune date disponible, cette option a dû être écartée. Finalement, et contrairement au plan initial prévoyant la rencontre le 27 mars, l’Argentine a déclaré être disponible uniquement le 31 mars, date qui s’est avérée impossible à mettre en œuvre. En conséquence, et au grand regret de l’UEFA, cette édition de la Finalissima a été annulée.»