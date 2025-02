Le groupe du Real Madrid avec Mbappé face à l’Atlético de Madrid

L’infirmerie ne désemplit pas vraiment au Real Madrid, mais Carlo Ancelotti peut au moins compter sur le retour de Kylian Mbappé. Touché au mollet après un violent tacle de Carlos Romero, samedi dernier, face à l’Espanyol (1-0), l’attaquant français est finalement bien apte pour participer au derby de demain face à l’Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

On ne peut pas en dire autant pour David Alaba, qui a rechuté et manque à l’appel, ni pour Antonio Rüdiger, touché au biceps fémoral de la jambe droite et forfait pour le match. Par la force des choses, Ancelotti a donc dû convoquer plusieurs jeunes en défense : Jacobo, Lorenzo et donc Raul Asencio, désormais membre permanent du groupe. On notera néanmoins le retour d’Eduardo Camavinga, blessé depuis trois semaines même s’il devrait démarrer sur le banc.