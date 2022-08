MU : Raphaël Varane content de l'arrivée de Casemiro

Raphaël Varane est ravi de l'arrivée de son ancien coéquipier du Real Madrid, Casemiro. Après la victoire face à Liverpool à Old Trafford (2-1), le défenseur international français de 29 ans a été interrogé au micro de SkySports sur la venue du milieu de terrain brésilien de 30 ans : « Il n'avait pas besoin de moi pour le convaincre de venir ici, mais évidemment j'ai parlé avec lui. Il a beaucoup de qualités. Il est très fort et je pense que pour l'équipe il peut apporter de la stabilité, un bon équilibre entre l'attaque et la défense et une mentalité de gagnant. Il a un fort caractère sur le terrain. »

Présenté devant les supporters juste avant la rencontre, Casemiro n'a pas pu disputer son premier match avec les Reds Devils face au Reds. Cependant, il pourra certainement jouer face à Southampton, samedi prochain à 13h30 pour le compte de la 4ème journée de Premier League.