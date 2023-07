C4 : la Juventus va perdre un sacré pactole suite à son exclusion

Abonnée aux compétitions européennes et souvent auteure de très jolis parcours en Ligue des Champions, la Juventus Turin ne goûtera pas aux joies d’une joute européenne l’an prochain. En effet, les Bianconeri ont été exclus de la prochaine édition de . Néanmoins, cette exclusion ne sera pas sans conséquence pour le club piémontais. En plus des 20 millions d’euros d’amende qu’ils devront régler, la Juve devra également assumer d’énormes pertes comme l’affirme la Gazzetta dello sport dans son édition du jour.

Dans les colonnes transalpines, on apprend que la Vieille Dame va perdre environ 80 millions d’euros sans cette participation européenne. En plus de cette somme colossale, les Turinois patinent pendant leur mercato alors qu’ils n’ont vendu aucun joueur même si les départs de Cuadrado, Paredes et Di Maria va considérablement alléger sa masse salariale. Des pertes financières qui devraient impacter la valeur du club, en chute libre selon le média italien. Alors que cet accord avec l’UEFA devait constituer un moindre mal, les secousses d’une telle nouvelle vont quand même avoir d’effrayantes conséquences sur les finances turinoises…

