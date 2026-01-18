Mis au placard l’été dernier, Bamba Dieng signe une folle revanche à Lorient

Arrivé au FC Lorient en janvier 2023 en provenance de l’Olympique de Marseille pour environ 7 M€, Bamba Dieng a vécu des débuts mitigés en Bretagne. Après un passage compliqué à Marseille – seulement 11 buts en 53 rencontres toutes compétitions confondues – il avait inscrit 8 réalisations en 35 matchs lors de sa première saison lorientaise (2023-2024), sans parvenir à convaincre totalement son club. La saison suivante, il avait été prêté à Angers (2024-2025), où il n’avait disputé que 20 rencontres, dont six comme titulaire, et inscrit 5 buts. De quoi nourrir les doutes sur son avenir en Ligue 1.

À son retour de prêt l’été dernier, les perspectives semblaient encore incertaines. Mis au placard par le FC Lorient, Dieng n’était pas initialement prévu dans les plans d’Olivier Pantaloni. « Ce joueur devait être vendu, mais comme le club n’a pas réussi à le céder, on l’a réintégré au groupe début septembre, et il a accompli les efforts nécessaires pour retrouver son meilleur niveau et s’inscrire dans notre projet », a expliqué le coach des Merlus en conférence de presse. À la surprise générale, Dieng a alors été convoqué pour la rencontre contre l’OM lors de la 4e journée, marquant le début d’une véritable renaissance.

Des statistiques exceptionnelles

Depuis, l’attaquant sénégalais est en pleine confiance. Auteur de 7 buts sur ses 4 derniers matchs toutes compétitions confondues, il a notamment inscrit un triplé contre Gosier en Coupe de France, puis un doublé face aux Hauts Lyonnais dans cette même compétition. En Ligue 1, il a marqué contre Metz (1-1) et surtout contre l’AS Monaco lors de la 18e journée (1-3), un but crucial pour les Merlus. « Je me sens bien, ça fait toujours du bien de marquer pour un attaquant », a-t-il commenté après la rencontre au micro de Ligue 1+. De plus, l’ancien Marseillais compte bien jouer un rôle déterminant dans la quête du maintien du club lorientais : « ça fait du bien aussi de gagner ici, à Monaco, de prendre les trois points. On va essayer de continuer comme ça, a-t-il poursuivi, alors que la bande d’Olivier Pantaloni n’a plus perdu depuis début novembre. Je suis concentré, le coach me fait confiance, j’essaye de tout donner pour aider les coéquipiers. »

« On apprécie vraiment sa rentrée », avait déjà salué Pantaloni après une entrée décisive contre Brest (3-3). L’entraîneur du FC Lorient affichait déjà sa confiance en octobre dernier : « il n’est pas encore en pleine possession de ses moyens physiques, mais il a montré qu’il pouvait faire la différence. » Malgré une petite blessure à la cuisse fin octobre, Bamba Dieng a gardé une attitude positive. « Je me sens bien physiquement, j’essaie de gratter toutes les minutes que le coach me donne pour pouvoir aider l’équipe », confiait-il. Et depuis, tout va mieux, tant sur le terrain qu’en dehors.

Cette période exceptionnelle pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives, y compris avec la sélection sénégalaise. S’il n’a pas été retenu pour la CAN 2025 au Maroc, son regain de forme à Lorient pourrait lui permettre de retrouver sa place chez les Lions de la Teranga, en vue de la Coupe du Monde 2026. Si Bamba Dieng continue sur cette lancée, il pourrait non seulement confirmer sa résurrection en club, mais également redevenir un acteur clé de l’attaque sénégalaise sur la scène internationale.