MLS : le traitement réservé à Lionel Messi agace déjà…

5 buts et 1 passe décisive en seulement 204 minutes de jeu. Voici les statistiques impressionnantes de Lionel Messi depuis ses débuts sous le maillot de l’Inter Miami en MLS. Une nouvelle fois brillant lors de la victoire des siens face à Orlando (3-1), le champion du monde argentin n’a pas fait que des heureux. Interrogé à l’issue de la rencontre, l’entraîneur d’Orlando, Oscar Pareja, a d’ailleurs pointé du doigt le traitement jugé favorable réservé à la Pulga.

«Ce soir, c’était un cirque. Il y avait un deuxième jaune pour Messi (qui n’a pas été donné). Je m’en fous que ce soit Messi. Il doit être traité comme les autres; Les choses doivent être justes et ce qu’il s’est passé sur le terrain ne l’était pas», a tout d’abord lancé Pareja avant de revenir sur le penalty accordé à Miami alors que le score était de 1-1 : «c’est une simulation très claire et très facile à voir». Messi et les polémiques autour de l’arbitrage, le début d’un long feuilleton ?