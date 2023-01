Marcus Thuram va rester au Borussia Mönchengladbach !

La suite après cette publicité

C’est une information exclusive que nous vous révélions le 6 janvier dernier, Chelsea fonce sur Marcus Thuram. Engagé dans un mercato hivernal foisonnant, le club londonien avait ciblé l’attaquant français, auteur d’une Coupe du Monde remarquée et efficace avec le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga (10 buts, soit le 3e meilleur buteur au classement de la saison). Et Chelsea avait initié des contacts concrets pour convaincre le joueur de venir dès le mois de janvier.

La réflexion était donc menée, pour savoir s’il était préférable de faire le grand saut dès le mercato hivernal, ou s’il ne valait pas mieux attendre l’été. C’est un cas classique qui se présente à un joueur en fin de contrat à l’issue de la saison. Et qui offre des issues souvent différentes.

Une tête d’affiche pour le mercato estival

Selon nos informations, Marcus Thuram a choisi de dire non aux offensives de Chelsea, et donc de finir la saison avec le Borussia Mönchengladbach, où il était arrivé en 2019, en provenance de Guingamp. En Bundesliga, il s’est imposé comme un titulaire important et apparaît aujourd’hui, à 25 ans, prêt à rejoindre une écurie plus huppée.

Cela sera en juin prochain donc, en tant que joueur libre. Ce qui devrait attirer un grand nombre de candidats à sa signature. Chelsea, qui recherche un nouveau numéro 9 d’envergure, retentera sa chance, mais la concurrence sera plus conséquente. Marcus Thuram n’a pas encore décidé quelle serait sa prochaine destination.